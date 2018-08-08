Havza'da "08.08.2018" Yoğunluğu

Samsun'un Havza ilçesinde, nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler Evlendirme Memurluğunda yoğunluğa neden oldu.

Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen 19 çift, belediye evlendirme memurluğuna 08.08.2018 tarihinde evlenmek için günler öncesinden başvuru yaptı.

Bu özel tarihte nikah kıydırmak isteyen Begüm ve Sefa Alaca çiftine sürpriz yapan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Evlendirme Memurluğunda nikah kıyarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Başkan İkiz, nikah merasiminin ardından genç çiftte mutluluklar dileyerek, "Gençlerimiz özel bir tarihte nikah kıydırmak istemişler. Çiftimize günün anısına bu özel günde nikah defterine imza attıkları kalemi bir ömür boyu saklamaları dileği ile hediye ediyorum. Her zamanki gibi sayı belirtiyorum ama ilçemizin nüfusa ihtiyacı var. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Damat Sefa Alaca ise, unutulmaması için bugün de nikah kıydırdıklarını belirterek, "Nikah tarihini yaklaşık 2 ay önce aldık. Böylesi özel bir günümüzde Belediye Başkanımız da bizlere sürpriz yaparak nikahımızı kıydı. Bizim için önemli ve güzel bir hatıra oldu. Kendisine ve mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelin Begüm Alaca da, kendileri için özel bir gün olan nikah tarihinin hatırlanır bir tarihte olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.