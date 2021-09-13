Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı - Haberler
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Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

Havza'da ayçiçeği hasadıyla birlikte buğday pazarında ayçiçeği alımı başladı.

Havza'da ayçiçeği hasadıyla birlikte buğday pazarında ayçiçeği alımı başladı.

Ayçiçeği alım fiyatının açıklanmamasına rağmen Havza Buğday Borsası'nda ayçiçeğinin kilosu 4,90 ile 5 lira arasında işlem görüyor.

Zahireci ve Havza Buğday Borsası Başkanı Sencer Gedik, ilçede ortalama 80 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını ve ortalama 15 bin ila 16 bin ton arası bir rekolte beklediklerini belirterek, "Bu yıl kuraklık nedeni ile bölgemizde dönümde 150 ila 250 kilo arasında verim alınmakta. Hava sıcaklığı nedeni ile rekolte düşük olacak gibi görünüyor. Ayçiçeğinde yağ oranı ise yüzde 40 oranının üzerinde ve oldukça iyi." dedi.

Gedik, ayçiçeği alım fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, "Hasat başlayalı yaklaşık 10 gün oldu ama halen fiyat açıklanmadı. Bu yıl Havza Buğday Borsamızda 9 bin ton kadar ayçiçeğinin işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Havza Buğday Pazarı esnafı olarak risk aldık ve fiyat açıklanmadığı için ürününü satamayan çiftçilerimizin ürünlerini almaya başladık." dedi.

Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

Havza Buğday Pazarı'nda ayçiçeği alımları başladı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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