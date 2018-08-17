Havza Belediyespor'da Birlik ve Dayanışma Toplantısı

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Havza Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulunca, kaynaşma ve dayanışma programı düzenlendi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sporun insanları bir çatı altında birleştiren nadir olaylardan biri olduğuna işaret etti.

Sporun toplumun her kesimini bir arada toplayan bir güç olduğunu dile getiren Zeybek, "Havza Belediyespor bu yönü ile ilçemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan bir oluşum. İnşallah takımımızı el birliği ile 3. Lig'e çıkaracağız. Ben her zaman maddi ve manevi olarak sizlerin yanınızdayım." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Aziz Pekşen de lig hazırlıkları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Havza Belediyespor'un 10 ilin temsilcileri ile mücadele edeceğini belirten Pekşen, "Havza Belediyespor, sadece Havza'yı değil, Samsun'u temsil eden bir takım. Bunları Havzalı hemşehrilerimiz sayesinde başardık. Hedefimiz 3. Lig. Bunun yanında da gençlerimizi spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bizimle olan ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Murat İkiz de, belediye olarak kulübün her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Havza Belediyespor artık marka haline geldi. Bu değerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Bu yıl BAL'da mücadele edecek ekibimiz ilçemize önemli hizmetlerde bulunmakta. Herkesi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Havza Belediyespor'un kazanması demek, Havza'nın kazanması demek."

Toplantıda diğer katılımcılar da görüş ve önerilerini dile getirdi.

Programa, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.