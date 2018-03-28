Havza Belediyespor Bölgesel Amatör Lige Yükseldi

Samsun Süper Amatör Ligde mücadele eden Havza Belediyespor, ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Deplasmanda oynadığı maçta Spoland Futbol Kulübünü 2-1 yenerek, şampiyonluğunu ilan eden Havza Belediyespor, Havza'ya döndü.

Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğun ilan ederek, BAL'a yükselmeye hak kazanan Havza ekibi için Mehmetçik Meydanı'nda şampiyonluğu kutlaması düzenlendi.

Havza Belediyespor Başkanı Aziz Pekşen, burada yaptığı konuşmada, takımdaki birlik ruhunun önemine dikkat çekerek, "Yakalanan başarıda oyuncularımız kadar bizlere destek olanların da katkısı büyük. Havza Belediyemizin ve Başkanımız Murat İkiz ve bir çok kişinin bu başarıda payı çok büyük, herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Tarihi birileri yazar, birileri yaşar, birileride okur. Biz tarih yazdık. Lig başında işimiz çok zor ama hedefimiz şampiyonluk dedik ve şampiyon olarak yeniden BAL'a yükseldik." diye konuştu.

Belediye Başkanı Murat İkiz de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Belediye olarak her zaman Havza Belediyespor'un yanındayız ve destekçisi olacağız. İlçemize yaşattıkları mutluluktan ötürü kendilerini kutluyor ve başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sene 3. Lig sevincini de burada aynı şekilde kutlarız." dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupasını kaldıran yönetici ve futbolculara, madalyaları takdim edildi.