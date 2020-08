Havza Belediyesine araç parkına yol süpürme aracı ekledi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediyenin araç parkına kazandırılan hibe yol süpürme aracının hizmete başladığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediyenin araç parkına kazandırılan hibe yol süpürme aracının hizmete başladığını belirtti.Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe edilen 8 metreküp kapasiteli yol süpürme aracının resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete girdiğini kaydetti.

Havza Belediyesinin her zaman çevreci belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yürüttüğünü belirten Başkan Özdemir, "Havza Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarda çevremizin korunmasına her zaman önem verdik. Havza Belediyesi olarak tüm mahallelerimize temizlik hizmeti götürmekteyiz. Şu an merkez dahil 98 mahallemizde rutin olarak temizlik ekiplerimiz çalışmakta. Araç filomuza katılan yeni yol süpürme aracımız bize çalışmalarımızda güç katacak. Yol süpürme aracının ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere ve destek olanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA