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Havza Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Havza Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Belediye tarafından mama veriliyor.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Belediye tarafından mama veriliyor.

Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri birimi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirterek, "Tüm sokak hayvanlarının bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz yıl boyu belirli noktalarda besleme faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle kar yağışının etkisini gösterdiği bu günlerde ilçe merkezinde sokak havyaları için besleme çalışmalarına ağırlık verdik." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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