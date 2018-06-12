Havza Belediyesinden Mahalle İftarı

Havza Belediyesi tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Sondaj Mahallesi'nde düzenlenen iftara, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz,, Ak Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayını, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Allah birlik ve beraberliğimiz daim etsin. Tüm şer güçler büyük Türkiye karşısında birlik olmuş beklerken, bizler de istikrarın devamının önemini sizlerle paylaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu sebeple hepimize görevler düşüyor. İşte burada olduğu gibi sizlerle buluşarak istikrarın sürmesi gerektiğini konuşuyoruz. 24 Haziran seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."