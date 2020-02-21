Havza Belediyesinden "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek

21.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:26

Havza Belediyesi, Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek verdi.

Kampanya kapsamında belediye personelinin desteğiyle toplanan kitaplar, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Samsun Okuma Vakti Projesi'nin Havza'da bugüne kadar başarıyla uygulandığını söyledi.

İlçede kitap okuma alışkanlığında ciddi manada yükseliş gerçekleştiğini anlatan Sağlam, "Şimdi de Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyası başladı. Kampanya hedefimiz 1 milyon kitap. Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti Kütüphanesinin yanı sıra ilçelerde 100 gezici kütüphane oluşturulacak." dedi.

Özdemir de kitap okumanın yaşam içinde kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Kitap okumanın çocuklara hatta yetişkinlere kazandırdığı faydalar saymakla bitmez. Bu alışkanlık ne kadar erken kazanılırsa kalıcılığı da o kadar fazla olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak için önemli projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Bağışladıkları kitaplardan ötürü tüm personelimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA