Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arsından toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı.

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arsından toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı.

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam edilen 107 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Özdemir, işçilere en iyi imkanları sağlamak için ellerinden gelen fedakarlıkta bulunacaklarını dile getirerek, "İlçemize hizmet eden ve emek veren kardeşlerimize en iyi imkanları sağlayacağız. Belediye olarak sendikal faaliyetlerin önemini biliyor ve sendikalarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz." dedi.

Uzun, karşılıklı iyi niyet içerisinde aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Belediye Başkanımızın iyi niyeti ortada. Yapılacak görüşmeler ile 107 işçimiz için belediyemizin en iyi oranda zam vereceğine inanıyoruz. İnşallah sözleşmemizi karşılıklı iyi niyet çerçevesi içinde sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu