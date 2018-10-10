Havza Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi Yenilendi

Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi nedeni ile Havza Belediye Meclisi Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

İmza törenine, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük, BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, Şube Başkan Yardımcısı Savaş Gayretli, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Savaş, Ali Kukuş, Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve sendika üyeleri katıldı.

Sever, "Birlik ve beraberlik ile Havza Belediyesinde güzel ve hayırlı bir işe imza attık, Murat başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle başkan başkanlığını yapmış ve memurunu düşünmüştür. Sıra çalışanlardadır. Sizler de memleketinizi ve başkanınızı düşünerek çalışmalısınız. Bizler sendika olarak sadece bugünlerde değil her türlü sorununuzda yanınızdayız. Siz değerli üyelerimiz büyük ve güçlü bir ailenin mensuplarısınız." dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise imkanlar dahilinde çalışanlara en iyi sosyal hakları sağlamanın çabası içinde olduklarını belirterek, "Çalışanların motivasyonunu sağlamak için her zaman görevini layıkıyla yapan herkesin yanındayız. Toplu şekilde bir ve beraber, aynı hedefe yürürsek engelleri aşar, güzel şeyler yaparız. Bu sözleşmenin sizler ve aileleriniz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

İş yeri sendika temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu da Belediye Başkanı İkiz'e teşekkür ederek, "Belediyemiz imkanları dahilinde güzel bir sözleşmeye imza attık. Şimdi sıra bizlerde. Çalışmalarımız ile belediyemize daha fazla katkı vermek için canla başla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sözleşme, Belediye Başkanı İkiz ve BEM- BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Sever tarafından imzalandı.