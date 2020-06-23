Havza Belediyesinde emekli personele tören
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havza Belediyesinde emekli personele tören

Havza Belediyesi bünyesinde uzun süredir Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için veda programı yapıldı.

Havza Belediyesinde emekli personele tören
23.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:51

Havza Belediyesi bünyesinde uzun süredir Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için veda programı yapıldı.

Çalışma hayatında 38 yılını dolduran, yaş haddi nedeni ile emekli olan ve uzun süredir Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için Belediye Meclis Salonunda bir veda programı düzenlendi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir emekli olan personeline hediye verdi.

Düzenlenen törende konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Belediyecilik fedakarlık isteyen bir meslek. Bu fedakarlığı uzun yıllar gösteren ve ilçemize hizmet eden değerli bir arkadaşımız aramızdan ayrılıyor. 38 yıl gibi uzun bir süre devlet hizmetinde bulunan Ömer beye hizmetlerinden ötürü şahsım, belediyemiz ve Havzalılara adına teşekkür ediyorum. Her işe başlayanın en büyük hayali bir gün emekli olmaktır. Burada önemli olan şeref, onur ve vicdan rahatlığı ile emekli olabilmek. Ömer Faruk Bey bu gün bu onuru ve mutluluğu yaşamakta. Ömer Faruk Beye bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Ömer Faruk Çörekçioğlu ise 38 yılda bir çok görevde bulunduğunu ifade ederek; "Bugün geriye baktığımda uzun bir süre, ilçeme ve ülkeme, insanlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşamaktayım. Allah bu gururu sizlere de nasip etsin. Tüm dostlarımıza kapımız her zaman açık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Ömer Faruk Çörekçioğlu'na hediyeler takdim edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Çörekçioğlu'na kılıç, belediye flaması ve plaket verirken, Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük tarafından saat, plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa ayrıca Havza Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği Temsilcisi Haşim Sancak ve Havza Belediyesi personeli de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı Haber
A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hülya Avşar Dilan Çiçek Deniz Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Türk Lirası
Şu an buradasınız: Havza Belediyesinde emekli personele tören - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 14:33:03. #1.14#
title