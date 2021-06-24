Havza Belediyesi personeline Kovid-19 aşısı belediyede yapıldı
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Havza Belediyesi personeline Kovid-19 aşısı belediyede yapıldı

Havza Belediyesi personeline Kovid-19 aşısı belediyede yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediyesi personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Havza Belediyesi personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Havza Belediyesi ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yerinde aşılama çalışması kapsamında koronavirüs aşısının ilk dozunu olmayan Belediye personeline ilk doz aşıları yapıldı.

Havza Belediyesi önünde oluşturulan seyyar aşılama ünitesinde gerçekleştirilen aşılama uygulamasına çok sayıda personel katıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yerinde aşı uygulamasıyla Türkiye'de başlayan seferberliğe dahil olduklarını belirterek, "Henüz aşı olmamış personelimizin aşı olmasıyla koronavirüs yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bir an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz için bütün Havzalıları da aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Yerinde aşı uygulaması için Havza Kaymakamlığımıza ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

Havza Belediyesi personeline Kovid-19 aşısı belediyede yapıldı
Havza Belediyesi personeline Kovid-19 aşısı belediyede yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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