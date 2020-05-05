Havza Belediyesi pazar yerlerinde maske dağıtımına devam etti

Havza Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında başlatılan ücretsiz maske dağıtımına devam etti.

Havza Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında başlatılan ücretsiz maske dağıtımına devam etti.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 adet giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Belediye ekiplerince pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynerlerine atılması konularında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları arttırıldı.

"Başladığımız günden bu yana 46 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tedbirler kalkana kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek, "Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için maske dağıtımına devam edilmektedir. Hafta içi dağıtılan maskeler ile birlikte maske zorunluluğunun başladığı günden bu yana 46 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar" dedi.

Başkan Özdemir yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını ifade ederek, "İnşallah azim ile sürdürdüğümüz mücadelemiz iyi bir şekilde neticelenecek. Bu mücadelenin ve sabrının karşılığını almaya başladık. Halkımızın sadece biraz daha sabır göstererek alınan tedbir ve kurallara uymalar önemli. Birçok mücadelenden birlikte çıktığımız milletimiz bu illeti de alt edecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA