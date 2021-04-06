Havza Belediyesi'nden yüzde 60 kira indirimi
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Havza Belediyesi'nden yüzde 60 kira indirimi

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Havza Belediyesi'nden yüzde 60 kira indirimi

Havza Belediyesi meclis toplantısında yüzde 60 kira ve yüzde 50 sıcak su bedellerinde indirim kararı alındı.

Havza Belediyesi meclis toplantısında yüzde 60 kira ve yüzde 50 sıcak su bedellerinde indirim kararı alındı. Başkan Sebahattin Özdemir, "Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında sıra ile gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kovid-19 salgını nedeni ile etkilenen esnafa destek olmak adına belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarının kira bedellerinde indirim yapıldı. Belediye olarak Kovid-19 salgını süresince mülkiyeti belediyemize ait işyerinde kiracı olan esnafımızın kiralarında yüzde 60 indirim yaptık. Yine ilçemizde faaliyet gösteren kaplıca ve termal tesislerimizden kullanılan sıcak su bedellerinde ise yüzde 50 indirim yaptık. Yine Kovid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerden ise kapalı oldukları süreler boyunca kira bedeli alınmayacak ve kapalı kaldıkları süre sözleşmelerinin sonuna ilave edilecektir. Yaşanan süreçte toplumun her kesiminin mücadeleye destek olması gerekli. Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Havza Belediyesi'nden yüzde 60 kira indirimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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