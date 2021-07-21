Havza Belediyesi'nde bayramlaşma
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Havza Belediyesi'nde bayramlaşma

Havza Belediyesi'nde bayramlaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeni ile bayramlaşma programı düzenlendi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeni ile bayramlaşma programı düzenlendi.

Havza Belediye Başkanlığı tarafından belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında bayramlaşma programı düzenlendi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşan Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

"Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü. Bu nedenle bayram, birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramında halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimizin görevinin başında ve göreve hazır. Sılayı rahim yapan hemşerilerimizin sayesinde ilçemiz yoğun bir bayram yaşamakta. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu hastalık ile mücadelede en önemli etken aşı sırası gelen tüm halkımız aşılarını olmaları. Önümüzdeki bayram daha rahat etmemiz için aşı önemli. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Cenab-ı Mevla'dan kesmiş oldukları ve kesecek oldukları kurbanların kabulünü niyaz ederim." - SAMSUN

Havza Belediyesi'nde bayramlaşma
Havza Belediyesi'nde bayramlaşma
Havza Belediyesi'nde bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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