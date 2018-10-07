Havza Belediyesi KPSS Adaylarına Araç Tahsis Etti

Samsun'un Havza ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavına giren adaylar için araç tahsis edildi.

Havza Belediyesi hizmet araçları, KPSS için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıdı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların emeklerinin ziyan olmaması için söz konusu uygulamaya başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettiklerini ifade eden Çörekçioğlu, "Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Bütün öğrencilerimize Havza Belediyesi olarak başarılar diliyoruz." dedi.

Havza Belediyesi ayrıca ilçe merkezinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda yardımcı oldu.

Havza'da 4 binada 54 salonda gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına bin 260 aday girdi.