Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası ile Havza Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi, anlaşmayla sonuçlandı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden ve kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci, Havza Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun tarafından imzalanan anlaşma ile tamamlandı.

Böylece Havza Belediyesinde görevli kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklarında yüzde 25 iyileştirilme sağlandı.

Özdemir, çalışanların aldıkları ücret artışlarını sonuna kadar hak ettiğini vurgulayarak, "İşçi kardeşlerimiz yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyor. İlçemize yaptığımız her güzel ortamda onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum." dedi.

Uzun da işçiler adına güzel bir sözleşmeye imza attıklarını dile getirerek, "Bu süreç içerisinde iyi niyetli yaklaşım sergileyen ve her zaman emek veren işçisinin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımıza sendikam ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim. Önce insan, önce emek düsturu ile hareket ettik. Pandemi süresi başladığından beri gece gündüz sahalarda olan işçi kardeşlerimizi mutlu eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladık." diye konuştu.

Daha sonra Uzun, sözleşmenin anısına Özdemir'e hediye sundu.