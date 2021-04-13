Havza Belediyesi "e-Belediye" hizmetini hayata geçirdi
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Havza Belediyesi "e-Belediye" hizmetini hayata geçirdi

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Belediyesi 'e-Belediye' hizmetini hayata geçirdi

Havza Belediyesi, "e-Belediye" hizmetini başlattı.

Havza Belediyesi, "e-Belediye" hizmetini başlattı.

Vatandaşların belediyeye gelmeden iş ve işlemini çevrim içi olarak halledebileceği "e-Belediye" hizmetlerine, "www.havza.bel.tr"nden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar "e-Belediye"den tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri sorgulayabilecek, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi beyanları görebilecek, ödeme işlemleri, sicil arama, arsa rayiç değerleri, inşaat maliyet bedeli, bina aşınma oranlarını yapabilecek.

Belediye Sebahattin Özdemir, hayata geçirilen hizmetin hayırlı olmasını dileyerek, "Halkımızın işini kolaylaştırmak adına böyle bir uygulama başlattık. Bundan sonra vatandaşlarımız Belediyemiz web sitesinde e-Belediye butonuna tıklayarak borç sorgulaması ve ödeme hizmeti yapabilecek. Vatandaşlarımızın özellikle pandemi sürecinde kalabalık ortamlardan uzak kalmasına yardımcı olmak, gün kısıtlaması olmaksızın her an web sitemiz üzerinden borç ödeme ve diğer işlemlerine kolaylık sağlamak açısından online sorgulama ve ödeme sistemini halkımızın kullanımına sunduk. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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