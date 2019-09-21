Havza Belediyesi çalışmaları

21.09.2019 14:04

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğinde yürütülen Havza Buğday Pazarı bağlantı yolu asfaltlama çalışmalarını denetledi.

İlgililerden bilgi alan Özdemir, Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik ve pazar esnafları ile görüştü.

Özdemir, yapılan çalışma ile buğday pazarının önemli bir sıkıntısının ortadan kalkacağını belirterek, "Burası trafik güvenliği açısından oldukça önemliydi. Buraya ürün getiren çiftçilerimiz girişte sıkıntılar yaşamaktaydı. Şimdi bu durum ortadan kalkacak." dedi.

Çalışmaların Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü anlatan Özdemir, "İş birliği demek, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet demek. İlçemizde Büyükşehir Belediyesi ile belediye ekipleri koordineli ve birbirlerine destek vererek hizmet üretmekte. Bu da işlerin daha hızlı olmasına vesile oluyor. İlçemiz Yazıkışla Mahallemizde de her iki belediyemizin ekipleri sıcak asfalt çalışması yapmakta." diye konuştu.

Gedik de yapılan çalışmalardan ötürü Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA