Havza Belediye Meclis Üyesi Gümüştekin'in babası vefat etti
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Havza Belediye Meclis Üyesi Gümüştekin'in babası vefat etti

Havza Belediye Meclis Üyesi Gümüştekin'in babası vefat etti
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Gümüştekin'in babası Hafız Ahmet Gümüştekin, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Havza Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Gümüştekin'in babası Hafız Ahmet Gümüştekin, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Hafız Ahmet Gümüştekin için Kevser Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Gümüştekin'in cenazesi, daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Gümüştekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf odalarını başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Havza Belediye Meclis Üyesi Gümüştekin'in babası vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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