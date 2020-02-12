Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu

12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, dernek lokalinde düzenlenen toplantıda, muhtarlara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hem büyükşehir hem de Havza Belediyesinin bu yılın iş takvimlerinin hazırlandığını belirten Özdemir, hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tüm mahallelere eşit ve hızlı hizmet etmenin gayretinde olduklarını dile getiren Özdemir, "Bunu da aciliyet sırasına göre planlamaktayız. Sizler seçildiğiniz mahallelerden sorumlu oldunuz gibi biz de Havza'dan sorumluyuz. İlçemize hizmet etmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktayız. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında bu tür toplantıları belediyemizin ev sahipliğinde tüm muhtarlarımızın katılacağı şekilde organize edeceğiz." dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter de Özdemir'e toplantıya katıldığı için teşekkür ederek, toplantı ile mahallelerin sorunlarını direkt muhataplarına ileteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Özdemir ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan, muhtarların talep ve sorunlarını dilendi.

Kaynak: AA