Havza Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi
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Havza Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi

Havza Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler ekipleri, mezarlıkta ot biçme ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca Havza Belediyesinde halkın rahat bayram geçirebilmesi için bayram öncesi ve sonrası için Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldı.

Özdemir, gerekli tüm birimlerin bayram boyunca görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına bayram boyunca da uyulmasını isteyen Özdemir, "Aşılama çalışmaları ile vaka sayıları azaldı fakat bizler yine tedbirli davranalım ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uyalım. Mümkün olduğunca az hareketle bayramı geçirelim. Bu hastalık ile mücadelede en önemli etken, aşı. Sırası gelen halkımız aşılarını olmaları önümüzdeki bayram daha rahat etmemiz için önemli. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Mevla'dan kesmiş ve kesecek oldukları kurbanların kabulünü niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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