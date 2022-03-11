Havza Belediye Başkanı Özdemir, genç sporcuları Sakarya'ya uğurladı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Sakarya'da 12-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'na katılacak genç sporcuları yolcu etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Havzalı karate sporcuları, Sakarya'da yapılacak şampiyonaya katılmak üzere bu kente gitti.

Havza Belediyesi önünden hareket eden sporcu kafilesini Belediye Başkanı Özdemir de başarı dileyerek uğurladı.

Özdemir, ilçede sportif başarının artması için her türlü desteği vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Gençlerimiz il birincisi olarak Samsun'u Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. İnşallah çocuklarımız Sakarya'dan göğsümüzü kabartacak başarılarla dönecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da şampiyonada takımın heyecanına ortak olacaklarını belirterek, "Her türlü ihtiyaçlarında kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah şampiyonadan derece elde edip döneceğiz. Gidiş dönüş ve yer tahsisinde bizlere destek olan başta Kaymakamımız Cengiz Nayman'a, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Karate takımı antrenörü Recep Gün ise şampiyonaya 4 kategoride 4 kız sporcu ile katılacaklarını anlatarak, "Yaklaşık 8 aydır çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Takımımıza güveniyoruz, kızlarımız çok yetenekli ve derece alacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.