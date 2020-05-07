Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Saatcı, Başkan Yardımcısı Ahmet Özarslan ile Özdemir'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Amasya Şeker Fabrikasının yeni tip koronavirüs salgınının başlaması ile yeniden alkol üretimine başlandığını belirten Saatcı, "Bu mücadelede kendimizi geri çekmemiz mümkün değildi. Kar gözetmeden alkol üretimine geçtik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile seri üretime geçen yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesi olan etil alkol ihtiyacını en yüksek miktarda karşılıyor olmamız bizler için gurur vericidir." dedi.

Saatcı, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda belediyelerin de ciddi mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Bizler de yerli ve milli Borel ile mücadeleye katkı sunmak istedik. Bu anlamda Amasya Şeker Fabrikası ekim alanında yer alan belediyelerimize naçizane katkılarımız olacak. Yakında sizlere ikinci bir kez daha destek olmanın gayreti içindeyiz. Ülkemize, yöremize, çiftçimize katma değer sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Saatcı'nın verdiği Borel el dezenfektanını inceleyen Özdemir, Amasya Şeker'in kurulduğu günden bu yana ülke ve bölgeye önemli katkılar sağladığını söyledi.

Saatcı ve ekibini etil alkol üretimindeki başarılarından dolayı tebrik eden Özdemir, "Bölgemizde üretilen yerli bir ürünün yine yerli ve milli olan Borel'de kullanılması bizler için de çok önemli ve gurur kaynağı. Sayın Saatcı'ya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Saatcı, daha sonra dezenfektanları Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA