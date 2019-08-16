Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

16.08.2019 15:25

Kocaeli'de faaliyet gösteren Bekdiğinliler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Burhan Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Güney, derneğin kuruluş çalışmaları ve amacı hakkında bilgiler verdi. Derneğin 600 üyeye ulaştığını aktaran Güney, hedeflerinin gurbetteki tüm Bekdiğinlileri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Özdemir ise ilçe dışında yaşayan Havzalıları bir araya getiren dernekleri önemsediklerini belirterek, "Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iş. Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği için çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak bizler tüm derneklerimizin olduğu gibi sizlerin de yanındayız. Sizler gurbette bizlerin birer temsilcisisiniz." dedi.

Konuşmanın ardından Güney, Özdemir'e derneğe katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA