Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti
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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Özdemir ile Kayan, Paşapınarı, Çeltek, Gelincik ve Küflek Mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Özdemir, kışlık konserve yapan mahalle sakinleriyle sohbet etti, bir fırında ekmek yapımına yardımcı oldu.

Belediye Başkanı Özdemir, amaçlarının kırsal mahallede yaşayanların standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi. Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçede yaşanan göçün tersine döneceğini belirten Özdemir, "Şimdiden Havza OSB'de 250'nin üzerince işçi işbaşı yaptı. Bu sayı arttıkça Havza'da göç duracak ve inşallah birçok insanımız memleketine geri gelecek."

Havza'nın tanıtımı için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Özdemir, bu kapsamda 15 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek Tarım Fuarı'nın onur konuğunun Havza olduğunu dile getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da ziyaretler sırasında mahallelerin sorunlarını istişare etme imkanı bulduklarını belirterek 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den mahalle ziyareti - Haberler
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