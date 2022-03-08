Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genel kurul sürecini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Seçilen başkanlara görevlerinde başarılar dileyen Özdemir, "Hepimizin ortak amacı Havza'ya hizmet etmek. Bunun için her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Yapılacak iş birliği, ilçemize daha güçlü şekilde hizmet etmek demektir." dedi.

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.