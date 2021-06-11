Nikah kıyan Başkan Özdemir'den uyarı
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Nikah kıyan Başkan Özdemir'den uyarı

Nikah kıyan Başkan Özdemir'den uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kademeli normalleşme sürecinde nikah ve düğünlerin serbest bırakılması ile birlikte Havza Belediyesi Nikah Memurluğu'nda kıyılan nikah sayısı arttı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kademeli normalleşme sürecinde nikah ve düğünlerin serbest bırakılması ile birlikte Havza Belediyesi Nikah Memurluğu'nda kıyılan nikah sayısı arttı.

Kademeli normalleşme sürecinde ilk nikahını kıyan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çiftlere ve ailelerine uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Hülya ve Çağrı Emre Çıtaksevi çiftinin nikahını kıyarak genç çiftin mutluluğuna ortak olan Başkan Özdemir, nikah sonrası genç çifte mutluluklar diledi.

Genç çifte evlilik cüzdanını veren Sebahattin Özdemir, "Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesini gerekmekte. Düğünlerimizde masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım. Bizler bu gün bu kurallara ne kadar sıkı şekilde uyarsak kısıtlamasız düğünlere daha da yaklaşacağız. Bir an evvel bu hastalıktan kurtulmak için toplum olarak herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Aksi halde yine yasakların ve kısıtlamaların olduğu günlere döneriz" dedi. - SAMSUN

Nikah kıyan Başkan Özdemir'den uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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