Havza Bazlı Üretim Modeli Masaya Yatırıldı

Bu kapsamda Artvin 8 havzaya ayrılmış ve bu havzalarda üretilen ya da üretilmesi planlanan ürünlerle ilgili değerlendirme toplantısı, Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz başkanlığında İl Özel İdaresi Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Dursun Okur başta olmak üzere İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldılar.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, Bakanlık bundan böyle ülkemizdeki tarımsal üretimi havza bazlı model çerçevesinde gerçekleştireceğini, hangi ürün hangi havzaya uygun ise o ürünün üretilmesinin sağlanacağını, havzaya uygun olmayan ürünlerin yetiştirilmeyeceğini ifade etti. Bu şekilde ülkede hem tarımsal ihracatın artacağını hem de dışa bağımlı olmaktan kurtulacağımızı belirterek söz konusu bu modelin ülkemiz için son derece yararlı bir proje olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Artvin Gıda Tarım İl Müdürü Dursun Okur ise konuşmasında havza bazlı modelin ülkemiz için önemli ve yararlı bir proje olduğunu belirterek, bu proje ile İlimizde yetiştirilmesi uygun olan ürünlere ağırlık verileceğini, havza bazlı modelin ihtiyaçları karşılayacak yegane proje olduğunu ifade ederek bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Artvin'de mevcut 8 havza da yetiştirilmesi planlanan tarımsal ürünler gözden geçirilerek eklenmesi ya da çıkartılması düşünülen ürünler belirlenerek İlimizdeki havza bazlı model kapsamında üretilmesi planlanan tarımsal ürünlere son şekli verilerek toplantı sona erdi..

