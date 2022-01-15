Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Keban'da bir kez daha görüldü - Haberler
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Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Keban'da bir kez daha görüldü

Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Keban'da bir kez daha görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son zamanlarda Keban Baraj gölünde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.

MERSİN (İHA) - Son zamanlarda Keban Baraj gölünde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, şaşkınlık yaşarken, ağa takılan balığı yeniden göle bıraktı.

Son zamanlarda Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti. Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, "Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım" dedi.

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Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık Keban'da bir kez daha görüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son zamanlarda Keban Baraj gölünde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.

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