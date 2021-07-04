Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı
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Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı

Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu'nun örerek bağışladığı patiklerin Ağrı'da görevli Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu'nun örerek bağışladığı patiklerin Ağrı'da görevli Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu ninemiz, kendi elleriyle ördüğü patikleri Mehmetçiklerimize bağışladı. Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklerimize ulaştırılan ve kışın giyilecek olan patikler için Havva ninemizi evinde ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk." ifadelerine yer verildi.

Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı
Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı
Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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