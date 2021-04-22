Havva Akpınar'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Havva Akpınar bulundu mu?
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Havva Akpınar'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Havva Akpınar bulundu mu?

Havva Akpınar'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Havva Akpınar bulundu mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

2020 yılında kaybolan Havva Akpınar bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Havva Akpınar konusu ele alınıyor. Havva Akpınar'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Havva Akpınar bulundu mu? Havva Akpınar kimdir?

Havva Akpınar'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan Havva Akpınar bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HAVVA AKPINAR KİMDİR?

42 yaşındaki Havva Akpınar'ın engelli olduğu biliniyor. Hala evli gözüken Havva Akpınar'ın eşi ise boşanacağını söylüyor. İstanbul Okmeydanı'ndan kaybolan Havva Akpınar'ın engelli maaşının olması nedeniyle kaçırılabileceği de iddia ediliyor.

Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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