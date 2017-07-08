Havuzu Çocuklar Yaptı Suyu İtfaiye Doldurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, kendi yaptıkları ve itfaiyenin suyla doldurduğu havuzda serinliyor.



Cumhuriyet Mahallesi'nde bir grup çocuk, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede serinlemek için briket ve branda kullanarak yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde havuz yaptı.



Çocuklar, havuzun suyla doldurulması için itfaiyeden yardım istedi. Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, bu isteği yerine getirdi. Çocuklar, yaptıkları havuzda hem serinledi hem de oyunlar oynadı.



Çocuklardan Jihat Sevmiş, aşırı sıcaktan bunaldıkları için havuz yaparak serinlemeye çalıştıklarını söyledi.



Tehlikeli olduğundan dereye yüzmeye gitmediklerini anlatan Sevmiş, yaptıkları havuzda arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.



Bilal Ayvalık da havuzda serinlemenin keyfini çıkardıklarını belirterek, itfaiyeye teşekkür etti.