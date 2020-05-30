Havuzlardan Koronavirüs Bulaşır mı? Bilim İnsanları Açıkladı
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Havuzlardan Koronavirüs Bulaşır mı? Bilim İnsanları Açıkladı

Sıcak yaz günlerinin gelmesi ile birlikte, havlu ve terliklerini toplayan havuza koşuyor.

Havuzlardan Koronavirüs Bulaşır mı? Bilim İnsanları Açıkladı
30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:50

Sıcak yaz günlerinin gelmesi ile birlikte, havlu ve terliklerini toplayan havuza koşuyor. Gelen son bilgiler bu insanların aslında kötü bir şey yapmadığını gösteriyor. Normal şartlarda son derece doğal olan bu durum, koronavirüs süreci nedeniyle tehlikeli bulunuyordu.

Pandemi, su yoluyla diğer insanlara bulaşamıyor. Ancak bu sene havuz keyifleri farklı şekilde yapılacak. Gelen son bilgilere göre, havuz kenarında uzun zaman geçirmek yerine, sürekli yüzmek çok daha sağlıklı. Hem bedensel aktivitelerin devamı sağlanacak, hem de virüsün bulaşma yolu ortadan kalkacak.

Koronavirüsün havuzda yayılmayacağını gösteren detaylar

Bununla ilgili araştırmalar yapan bilim insanları su içerisinde koronavirüsün yayılmaması hakkında üç rahatlatıcı unsur saydı. İlki, koronavirüs suya karıştığında seyrelip bitiyor. Diğeri, solunum yolunu kullanan bir virüs olduğu için nefes alma ile diğer insanlara bulaşıyor.

Araştırmacılar tarafından sayılan son neden ise havuzlar klor ile dezenfekte edildiği için virüsün bu ortamda yaşama şansı neredeyse sıfır. Araştırmacılardan birisi olan Krista Wigginton, "Klorlanmış havuzlar, yüzmek için hiçbir risk barındırmıyor çünkü hava kaynaklı olan bu virüsler klor dezenfektesine karşı çok duyarlı bir yapıya sahip." dedi.

Havuzlar ile ilgili yapılan açıklamalar, genel olarak rahatlatıcı. Ancak yine de her ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Özellikle de havuz kenarında sosyalleşmek, size virüs bulaşmasına neden olabilir. Sizin havuzlar ile ilgili çekindiğiniz konular var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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