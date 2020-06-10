"Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak" sorusu cevap buldu
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"Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak" sorusu cevap buldu

"Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak" sorusu cevap buldu 15 Haziran'da açılacak olan havuzlar böyle hazırlanıyor Havuzlarda yapılan hazırlıklar böyle görüntülendi Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar 15 Haziran'da açılacak.

10.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

"Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak" sorusu cevap buldu

15 Haziran'da açılacak olan havuzlar böyle hazırlanıyor

Havuzlarda yapılan hazırlıklar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar 15 Haziran'da açılacak. Kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda her kulvara en fazla 4 kişi alınacak. Bir havuzda 7 seans olacak. Her seans arasında 1 saat olacak. Havuza giren 20 kişi aynı anda duş yapamayacak. 10 kişi önce 10 kişi ise daha sonra duşa girecek.

Yüzme havuzları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan havuzlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor. Bağcılar'da 15 Haziran'da faaliyete geçecek olan Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı yüzme havuzunda üst düzey temizlik ve güvenlik önlemleri alındı. Havuzlarda alınan güvenlik önlemleri ve sosyal mesafenin nasıl olacağı İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Yeni normal yaşam çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler de alındı. Buna göre yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve sosyal alanlar dip köşe dezenfekte edildi. Klorlanan havuzlar temizleme robotlarıyla da steril hale getirildi. Can simidi, sosis ve yüzme tahtası gibi spor aletleri de sürekli temiz tutuluyor. Havuzun suyunun kullanıma uygun olup olmadığı gün içinde üç kez kontrol ediliyor.

Kapasite yarı yarıya düşüyor

Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanacak. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapma kuralı konuldu. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizlenecek. Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek.

"Her seans arasında bir saat boşluk olacak"

Havuzlarda yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Bağcılar Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Nihat Adıgüzel, "Havuzlarımızı 15 Haziran itibariyle açacağız. Pandemi dolayısı ile yeni tedbirler aldık. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda yüzde 50 azalma olacak. Havuzun içerisinde 8 metrekareye 1 kişi, 4 metrekareye 1 kişi isteniyor. Daha önce 30 kişi aldığımız kişi sayısını 20 kişiye düşüreceğiz. Sağlıklı hizmet vermek istiyoruz. Bu havuzumuzda 5 kulvarımız var. Her kulvarda 4 sporcu olacak. Pandemi ile ilgili tüm uyarı afişlerini astık. Seanslarımızı düşürdük. Her havuzda 7 seans olacak. İlk seans 09.00'da başlayacak. Her seans arasında bir saat boşluk olacak. Buraya 20 kişi aldık 20 kişi de aynı anda duşlara gitmeyecek. İlk 10 kişi önde gidecek sonra 10 kişi gidecek. Duş yerlerinde ve giriş yerlerinde el değen yüzeysellerin hepsi dezenfekte edilecek" açıklamasına yer verdi.

'Havuzlarda sosyal mesafe nasıl olacak' sorusu cevap buldu

Kaynak: İHA

Manşet

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