Havuzlarda hijyen seferberliği
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Havuzlarda hijyen seferberliği

Havuzlarda hijyen seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Belediyesi bu yıl yüzme havuzlarında sezonu açmadan önce temizlik seferberliği başlattı.

Çukurova Belediyesi bu yıl yüzme havuzlarında sezonu açmadan önce temizlik seferberliği başlattı.

Her yaz binlerce çocuğun ücretsiz olarak faydalandığı Çukurova Belediyesi'nin 3 ayrı açık havuzunda, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hijyen ve bakım çalışmaları sürüyor. Bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle çalışacak olan havuzlar, antibakteriyel ilaçlarla temizleniyor. Ayrıca çocukların sorunsuz bir şekilde eğlenmesi ve yüzme eğitimleri alması için de tüm bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çukurova Belediyesi'nin açık yüzme havuzları için, 7 Haziran'da başlayan ve ücretsiz olan kurs kayıtlarına yine İlçe halkının ilgisi çok yüksek. 27 Haziran'a kadar sürecek kayıtların ardından, ilk kulaçların atılacağı ve eğitimlerin başlanacağı havuzlar için sürdürülen temizlik seferberliği titizlikle yürütülüyor.

Havuzlardaki temizlik ve bakım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm çocukların gergin bir yıl yaşadığını belirterek, bu yıl tüm havuzlara ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Havuzların yarı yarıya düşük kapasiteyle çalışması gerektiğini ifade eden Çetin, çocukların sağlığına her şeyden daha çok önem verdiklerini söyledi. - ADANA

Havuzlarda hijyen seferberliği
Havuzlarda hijyen seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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