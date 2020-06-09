Havuzlar Kovid-19 tedbirleri alınarak kapılarını açtı
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Havuzlar Kovid-19 tedbirleri alınarak kapılarını açtı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar, alınan tedbirlerin ardından yeniden açıldı.

Havuzlar Kovid-19 tedbirleri alınarak kapılarını açtı
09.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:32

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan havuzlar, alınan tedbirlerin ardından yeniden açıldı.

Temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirilen Edirne'deki olimpik havuz, uzun bir aranın ardından faaliyete geçti.

Havuzlardan lisanslı ve milli sporcular ile 20 yaş üzeri 65 yaş altı yüzme bilenler yararlanabilecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İl Temsilci ve Edirne Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal yaşam çerçevesinde havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Havuza gelenlerin ateşlerinin ölçülerek kayıt altına alındığını belirten Arsu, şöyle devam etti:

"Yüzücüler daha sonra dezenfekte oluyor ve dolapları boşluk kullanarak kullanıyor. Yüzücülerimiz havuza gelmeden evde duşunu alıyor, duşlarımız tedbirler kapsamında kapalı. Lavabolarda sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Havuzda her kulvara üç yüzücü alınabiliyor. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin belirlediği hijyen kurallarını uyguluyoruz."

Milli yüzücü Buse Çeliker de uzun zamandır salgın nedeniyle yüzemediğini anlattı.

Antrenman eksiklerinin olduğunu dile getiren Çeliker, "Eksiklerimizi toparlayacağımızı düşünüyoruz. Havuza geldiğim için mutluyum, çok özledim yüzmeyi. Hep birlikte kurallara uyarak bu zamanları geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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