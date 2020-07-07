Havuzlar çocuklarla şenlendi
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Havuzlar çocuklarla şenlendi

Havuzlar çocuklarla şenlendiADANA'da Çukurova Belediyesi'nin yüzme kursları Hayal Park Açık Yüzme Havuzu'nda başladı.

07.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:48

Havuzlar çocuklarla şenlendi

ADANA'da Çukurova Belediyesi'nin yüzme kursları Hayal Park Açık Yüzme Havuzu'nda başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda öğrenci kaydının yapıldığını belirten Başkan Soner Çetin, 'Velilerimizin içi rahat olsun. Aldığımız önlemler ve kullandığımız malzemeler sayesinde hiçbir çocuğumuza virüs bulaşmasının imkanı yok' dedi.

Çukurova Belediyesi'nin her yaz çocuklara yönelik olarak açtığı yüzme kursları başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, açılış töreninde yaptığı konuşmada salgından dolayı bu yıl kursların gecikmeli olarak başladığını söyledi. Çocukların Adana'nın sıcağında hem serinleyip güzel zaman geçireceğini hem de yüzme öğreneceğini belirten Başkan Soner Çetin, 'Tüm tesislerimizde olduğu gibi burada da gerekli önlemleri aldık. Velilerimizin içi rahat olsun. Burada tüm değerler her gün ölçülüyor. Kullanılan malzemelerden dolayı virüs bulaşmasının imkanı yok. Yine de sosyal mesafeye dikkat edelim' dedi.

SU OYUN PARKLARI AÇILIYOR

Başkan Soner Çetin, geçtiğimiz yıllarda her yaz 10 bine yakın çocuğa yüzme öğrettiklerini dile getirerek, bu yıl salgın nedeniyle kursa kayıtları kısıtlı tuttuklarını açıkladı. Çocukların serinlemesi ve eğlenmesi için sadece havuzların yeterli olmadığını söyleyen Başkan Soner Çetin, yakında su oyun parklarının da hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Başkan Soner Çetin, 'Su oyun parklarımız Türkiye'de hiç olamayan bir tesis. Salgın nedeniyle henüz açamadığımız su oyun parklarını da kısa zaman içinde faaliyete geçireceğiz' diye konuştu.

PARK VADİ TESİSLERİNİN BENZERİ YOK

Başkan Soner Çetin konuşmasında, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri'nin 29 Temmuz'da açılacağının müjdesini verdi. Tesiste muhteşem bir su oyunları parkı bulunduğunu belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti

'Tesiste su oyunları parkı yanında yine örneği bulunmayan Kadın Yaşam Merkezi bulunuyor. Bu tesisi belediyemizin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle Çukurova'ya kazandırdık. Türkiye'nin en iyi tesislerinden birini yakında hizmete açacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Projelerimizi ihtiyaca göre belirliyoruz ve bu projeler Türkiye'ye örnek oluyor.'

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havuzlar çocuklarla şenlendi

Kaynak: DHA

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