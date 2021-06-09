Havuzlar açıldı mı? 2021 Saunalar ve kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası bir süre daha kapalı kalması kararlaştırılan saunalar ve havuzlar şimdi gözler yeni kabineye çevrildi. Milyonlarca kişi yeni kabinede kısıtlamalarla ilgili gevşetilme kararlarının alınmasını bekliyor. Peki, Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Havuzlar açıldı mı? 2021 Saunalar ve kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası bir süre daha kapalı kalması kararlaştırılan saunalar ve havuzlar şimdi gözler yeni kabineye çevrildi. Milyonlarca kişi yeni kabinede kısıtlamalarla ilgili gevşetilme kararlarının alınmasını bekliyor. Peki, Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Havuzlar açıldı mı? 2021 Saunalar ve kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

HAMAMLAR, SAUNALAR, MASAJ SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü inceleme ve çalışmalar sonucunda, virüs yayılım hızının yüksek olmadığı ve açılması zorunlu görülen yerlerde hafta içi ve Cumartesi günleri faaliyete geçme kararı alındı. Ancak hamam, sauna, masaj salonu, kapalı yüzme havuzları, nargile salonu, taverna, birahane gibi ikincil ihtiyaçlara hitap eden işletmelerin açılışı bir süre daha ertelendi. Bu işletmelerle ilgili kararın 1 Temmuz sonrası yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

Açık yüzme havuzları ise bu duruma istisna olarak 1 Haziran itibariyle faaliyete geçti. Ancak kapalı yüzme havuzları bulaş riski barındırdığından ve havuz içinde maske ve mesafe söz konusu olmadığından bir süre daha kapalı kalacak. Açık yüzme havuzlarında ise belli kurallara uyulması temel öncelik olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL