Havuzda rafting ve kano yapıp, düz duvara tırmanıyorlar

04.11.2019 12:12

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle festival düzenledi. Üniversite yerleşkesindeki tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra aileler ve çocukları da eşlik etti. Metrelerce yükseklikteki duvara tırmananlar daha sonra havuzda rafting ve kano yaptı.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da, öğrenim gören üniversite öğrencileri için Cumhuriyet Bayramı kapsamında Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklere birçok aile katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulunan havuza indirilen kano ve botlara binerek kürek çekenler büyük bir heyecan yaşadı. Havuzun etrafında oturanlar ise kano yapanları izledi. Havuzdan çıkan katılımcılar, antrenörler eşliğinde hemen yan taraftaki 23 metrelik tırmanma duvarına tırmandı. Adrenalin dolu bir gün yaşayan davetliler, Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür etti. Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle stres attıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, tırmanış duvarı ve havuzda sık sık festival, yarışma ve antrenmanlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı ve havuzdaki kano ile rafting birçok sporcunun yetişmesine vesile olduğunu vurgulayan Karaca, "Yaptığımız birçok etkinliğe öğrencilerin yanı sıra ailelerin çocukları ile katılması bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimiz halkımıza her zaman açıktır. 'Erzurum'da deniz yok, akarsular çok uzak rafting ve kano yapamıyoruz, dağa gidip tırmanma zevkini yaşayamıyoruz' demesin. Adrenalin seven herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Ev kadını Kübra Demir ise "Sosyal aktivitenin az olduğu şehrimizde öğrencilerin hazırladığı Cumhuriyet Festivali ile güzel bir hafta sonu geçirdik. Havalar biraz soğuktu ama öğrencilerin ikram ettiği semaver çayı içimizi ısıttı. Geçen yıl da bu festivale katılmış ve çok eğlenmiştik. Spor kulübüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA