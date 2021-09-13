Havuzda ölmek üzere olan martıyı böyle kurtardı

Bursa'da bir sitenin yüzme havuzuna düşen, bir ayağı kopuk ve ağzına misina dolanmış martı, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Martının, misinadan kurtulmak isterken ayağını kopardığı sanılıyor.

Geçit Mahallesinde yüzlerce dairenin bulunduğu sitenin havuzuna bir ayağı kopuk ve ağzına misina dolanmış martı düştü. Site görevlisi Medet Gökmen, havuzda bir martının çırpındığını güvenlik kamerasından gördü. Havuzda çırpınan martının yanına giden Gökmen, hemen müdahale ederek, ölmek üzere olan martıyı havuzdan çıkarttı. vatandaşın martıyı kurtardığı anlar ise sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gökmen, havuzdan kurtardığı martıyı evine götürdü, burada yaptığı incelemede, kuşun bir ayağının kopuk ve ağzına misina dolanmış olduğunu gördü. Medet Gökmen, hemen ağzına dolanan misinayı çıkarttı. Daha sonra ıslanan kuşu saç kurutma makinesiyle kurutup, ekmekle karnını doyurdu. Medet Gökmen, karnını doyurup kuruttuğu martıyı, kendine geldikten sonra saldı.

Havuzda bir kuşun çırpındığını görür görmez müdahale ettiğini ifade eden Medet Gökmen, "Görevli olduğum sitenin havuzunda martının çırpındığını gördüm. Yanına gidip martıyı havuzdan çıkarttım. Martının bir ayağının kopuk olduğunu, ağzına ise misina dolandığını gördüm. Hemen misinayı çıkarttım, sonra kurutup karnını doyurdum. Kuş kendine geldikten sonra saldım" dedi.

Talihsiz martının, oltadaki balığı kapmak isterken, ayağına dolanan misinadan can havliyle kurtulmaya çalıştığı sırada bir ayağını kopardığı sanılıyor. - BURSA