Havuzda gümüş madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.

Havuzda gümüş madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.
Rusya'nın Kazan kentinde bugün başlayan şampiyonada, kadınlar 800 metre serbestte finalde yüzen milli sporcu, 8.34.56'lık derecesiyle ikinciliği elde etti.
İtalyan Giulia Salin, 8.29.19'luk zamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıktı.

Kaynak: AA
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