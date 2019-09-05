Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

05.09.2019 17:50

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı son alınan bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek, dosyanın Adli Tıp Kurumu ya da mahkemenin belirleyeceği üniversite öğretim üyelerinden oluşan heyete gönderilerek tekrar bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Müşteki avukatları da çelişkilerin giderilmesi amacıyla tekrar bilirkişi raporu alınması için dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümüne gönderilmesi talebinde bulundu.

Müştekiler de avukatlarının beyanlarına katıldıklarını dile getirdi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Kuzuluk ve Akyazı belediyeleri ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş hakkında herhangi bir soruşturmanın devam edip etmediği, daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmadığının sorulmasına ve taleplerin gelecek cevaptan sonra değerlendirilmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran'da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.

Kaynak: AA