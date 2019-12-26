Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümü davasında elektrik tesisatçısının yargılanmasına devam...

26.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:06

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatı, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan müştekiler de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Müşteki avukatları da yeni bir bilirkişi raporu alınması, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ yönünden kusur tespitinin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması talebinde bulundu.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Kuzuluk ve Akyazı belediyeleri ile Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına ve sonucunun beklenilmesine, yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin bu soruşturmanın sonuçlandıktan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Nisan 2020'ye erteledi.

Öte yandan duruşma bittikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan olayda yaşamını yitiren 3 gencin ailesi, mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran 2018'de görülen duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtiliyor.

Kaynak: AA