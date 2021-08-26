Havuzda elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda temizlik yapan şahıs, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde evinin bahçesindeki havuzda temizlik yapan şahıs, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Faruk Akkın'ın Dikili'de bulunan yazlığında meydana geldi. Bergama ilçesinde galericilik yaptığı öğrenilen Akkın, yazlığının bahçesindeki havuzda bir süre yüzdü. Faruk Akkın, daha sonra yüzdüğü havuzda temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Faruk Akkın'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı