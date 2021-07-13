Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
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Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş'ın beyin ölümü gerçekleşti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yusuf'un suda çırpındığı anlar ise havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 7 Temmuz günü Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yunusemre ilçesinde oturan Engin ve Saime Tiktaş çifti, çocukları Yusuf Asaf ile birlikte Karaağaçlı Mahallesi'ndeki özel bir yüzme havuzuna geldi. Öğle saatlerinde su kaydırağının bulunduğu havuza girip eğlenen Tiktaş çifti şezlongda dinlenirken, Yusuf Asaf Tiktaş ise su kaydırağından kaydıktan bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Çocuklarının çırpındığı fark eden aile, Yusuf'u havuzdan çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf'u ambulansa alarak özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Yusuf, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 gündür yaşam mücadelesi veren Yusuf'un beyin ölümünün gerçekleştiğinin haberi aileye verildi. Acı haberi alan anne Saime ve baba Engin Tiktaş büyük üzüntü yaşadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beyin ölümü gerçekleşen Yusuf'un suda çırpındığı an, havuzun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su kaydırağından havuza kayan Yusuf'un ardından çırpınmaya başladığı, bu sırada havuzda olan az sayıdıki kişinin durumu fark etmediği görülüyor. Kısa süre sonra aile havuza girerek Yusuf'u çıkarttığı görülüyor.

Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Son dakika haber: HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN YUSUF'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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