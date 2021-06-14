HAVUZDA BOĞULAN 10 YAŞINDAKİ DENİZ, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'da su parkında yüzdüğü 35 santimetrelik havuzda boğulan Deniz Poyraz Karslı (10), bugün düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADANA'da su parkında yüzdüğü 35 santimetrelik havuzda boğulan Deniz Poyraz Karslı (10), bugün düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun su tahliye pompasının vakumuna kapılıp sudan çıkamadığını iddia eden Dilan Karslı (33) ve cenaze için aşçılık yaptığı Cezayir'den gelen baba Yusuf Karslı (41), törende ayakta durmakta zorlandı.

Olay, 11 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir su parkında meydana geldi. Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz Karslı, annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Dilan Karslı, havuz kenarında bulunan şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı. Deniz Poyraz Karslı bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı. Deniz'in kuzenlerinden biri durumu anne Karslı'ya haber verdi. Havuza koşan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

'YARDIM ÇIĞLIMI DUYMADILAR'

Deniz'in, havuzdaki su tahliye pompasının vakumuna kapıldığını öne süren Dilan Karslı, "Oğlumu tek başıma kaldırmaya çalıştım ama alttan vakum çekiliyordu, başaramadım. Hemşire olduğunu söyleyen biri geldi ve birlikte çıkarmaya çalıştık, gücümüz yetmedi. Çevredekilere 'Yardım edin' diye bağırdım ama çığlığımı duymadılar. Cumartesi günü ölüm haberini aldık ve ihmal sebebi çocuğumu kaybettim. Hepsinden şikayetçiyim? diye konuştu.

İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Deniz Poyraz Karslı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Karslı'nın cenazesi daha sonra defnedileceği Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Karslı'nın Cezayir'de aşçılık yapan babası Yusuf Karslı da acı haberi aldıktan sonra memleketine gelerek törene katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi. Gözü yaşlı Yusuf Karslı ve Dilan Karslı, tören boyunca ayakta durmakta zorlandı.

Deniz Poyraz Karslı'nın kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun çıkmasıyla netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı