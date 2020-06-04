Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti
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Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti

Aşkları ile 2020 yılına damga vurab Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti havur keyfi yaparken kameralara yakalandı. Karantina süresince sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde kalan Serenay'ın fazla kiloları dikkat çekti.

04.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:27

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, tatil için Bodrum'a gitti. İkili, burada MagazinBurada ekibi tarafından görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi pozları dikkat çekti.

KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayından beri koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyan ve evden çok fazla çıkmamaya özen gösteren Sarıkaya ve sevgilisi Cem Yılmaz'la güneş ve havuzun tadını çıkardı. Ancak güzel oyuncunun bu süre zarfından bir hayli kilo aldığıgözlemlendi.

Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti

TARTIŞTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde usta komedyen ile güzel oyuncunun ilişkilerinde kriz yaşadığı ve Cem Yılmaz'ın çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Çanakkale'nin yolunu tutan Serenay Sarıkaya'nın hasretine dayanamayan usta komedyen, soluğu sevgilisinin yanında almış ve çift aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek yeniden bir araya gelmiş ve Bodrum'a geçmişti.

Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti

DAVA AÇACAK

Bodrum'da magazinciler tarafından görüntülenen ünlü çiftten Cem Yılmaz, çekimi yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu.

Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti
Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti
Havuzda bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya fazla kilolarıyla dikkat çekti
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