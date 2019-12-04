Havuzda "ayrımcılık" yaptığı iddia edilen site yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

04.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:40

Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 ve 9 yaşındaki iki çocuğu "haşema" giydikleri gerekçesiyle havuza sokmadığı iddia edilen 4 site yöneticisi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, çocukların annesi olan müşteki Hülya B. ile avukatının yanı sıra tutuksuz sanıklardan Hüseyin S. katıldı.

Hüseyin S, savunmasında, olayın yaşandığı dönemde sitenin yönetim kurulunda olmadığını savunarak, "haşema" ile havuza girilmemesi yasağının genel kurul kararıyla alındığını iddia etti.

Herhangi bir inanca veya fikre yönelik ayrımcılık yapmadığın belirten Hüseyin S, "Sitemizde bir açık bir de kapalı havuz var. Kapalı havuz kadınlar için. Açık havuz karışık, isteyen girebilir. Sadece açık havuzda böyle bir uygulama var. Bu yasak daha önce site sakinlerinin talebiyle, oy çokluğuyla alınmış. Benim olayla bir ilgim yok." ifadesini kullandı.

Müşteki Hülya B. ise şikayetçi olduğunu belirterek "Siteye taşındığımız ilk gün bu olay yaşandı. Çocuklarımın hepsinde 'haşema' yoktu. Sadece büyük kızımda vardı, küçük kızımda uzun şort vardı. Hatta küçük oğlum da havuza alınmadı. Çocuklarımın psikolojisi olaydan sonra bozuldu. Olayda sadece yönetici olduğunu söyleyen B.Ö'nün çocuklarıma tepkisi gördüm. Diğer sanıkları tanımıyorum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Yusuf Türe de sitenin aldığı kararın, olayı suç olmaktan çıkarmayacağına vurgu yaparak, "İnsanlar istediği şekilde giyinebilir. Bir site kararı gerekçesiyle buna müdahale edilmez." dedi.

Hakim, yasağın alındığı döneme ilişkin yönetim kurulu kararlarının listesinin mahkemeye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

3 yıla kadar hapis istemi

Ailenin sitedeki dairelerine taşındıkları sırada 13 yaşındaki B.B. ile kız kardeşi 9 yaşındaki A.B'nin havuza girmek istediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine site yöneticisi B.Ö'nün haşema giyen B.B. ile uzun şort giyen kardeşinin suya girmesine izin vermediği belirtildi.

İddianamede, B.Ö. ile sitenin yönetim kurulu üyeleri T.S, H.S. ve C.Ç. hakkında "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılık yapmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA