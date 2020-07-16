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Havuzbaşı Kent Meydanı mavi beyaza büründü

Erzurumspor coşkusu bundan böyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da yaşanacak.

Havuzbaşı Kent Meydanı mavi beyaza büründü
16.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:09

Erzurumspor coşkusu bundan böyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da yaşanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, taraftarlara sözünü verdiği Erzurumspor temalı kent meydanı düzenlemesini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, meydandaki tüm merdivenleri mavi-beyaz renklerle donattı. Daha önce B.B. Erzurumspor'un isminin ve logosunun yerleştirildiği meydanda son olarak merdiven düzenlemesi de yapıldı. Baştan aşağı mavi-beyaz renklerle boyanan merdivenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'na görsel bir güzellik katarken, düzenleme sonrasında taraftarlar fotoğraf çekilmek için meydana adeta akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Erzurumspor temalı kent meydanımız şehrimize ve taraftarlarımıza inşallah şampiyonluk armağanı olsun" dedi.

"Erzurumspor ayrı bir renk, ayrı bir atmosfer"

Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen, Erzurum'un esasen bir futbol şehri olduğunun altını çizerek, "Zemheride bile takımını desteklemekten geri durmayan bir camiayla ancak iftihar edilir" diyerek, Erzurumspor'un da bu şehir için marka bir değer olduğunu kaydetti. Şehre bu yönüyle de dinamizm kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Başkan Sekmen, "Bu inanç ve anlayış sayesinde şehrimize üst üste üç şampiyonluk kupası kazandırdık. Allah'ın izniyle dördüncü kupayı da, cumartesi günü kaldıracağız. İlaveten Erzurumspor'umuz sadece bu şehir için değil, Türk futbolu için de ayrı bir renk ve ayrı bir atmosferi ifade ediyor. Dolayısıyla yaptığımız bu meydan düzenlemesi sayesinde şehrimizdeki Erzurumspor farkındalığını çok daha üst düzeye taşımış olacağız. Bundan böyle mavi beyaz coşkuyu bu meydanda yaşayacak, takımımızı bu meydanla özdeş hale getireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Sekmen, Cumartesi günü oynanacak sezonun son ve aynı zamanda şampiyonluk maçı olacak Ümraniyespor karşılaşması öncesinde mavi beyazlı ekibe başarı dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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